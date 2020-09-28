Пекин, , 09:43 — REGNUM Первая серия книг о традиционном китайской народном искусстве «Китайский музей фольклора» будет выпущена на английском языке, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Серия основана на традиционном китайском искусстве творчества и рассказывает о народном образе жизни, культуре и эстетике, включая традиционную китайской одежду и обувь. Английская версия будет доступна в книжных магазинах Великобритании, а также крупнейших международных библиотеках.

Выход книг на международный уровень должен сыграть позитивную роль в продвижении высокой китайской культуры и культурных обменов между Китаем и другими странами, считают эксперты.

Сборник «Китайский музей фольклора» планируется опубликовать в рамках трех серий. Первая серия состоит из 10 уже опубликованных томов. Полный набор планируется выпустить до 2022 года.