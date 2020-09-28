Пекин, , 09:36 — REGNUM Выставка скульптур китайских исторических и культурных фигур был открыта общественности в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Выставка получила название «Скульптура духа китайской культуры». На ней представлены работы куратора Национального музея искусств Китая У Вэйшаня, включая скульптуры древних китайских поэтов Ли Бая и Ду Фу, китайского художника Ци Байши, также гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

У является всемирно-известным скульптором. Его работы, посвященные многим историческим фигурам в культуре Китая, включая скульпторы Конфуция и Лао-цзы, выставлялись во множестве стран мира. Выставка продлится до 8 ноября.