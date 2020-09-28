Варшава, , 09:23 — REGNUM 27 сентября в польской Гдыне завершился 12-й Международный кинофестиваль Niepokorni, niezłomni, wyklęci («Непокорные, непобедимые, проклятые»), посвященный исторической тематике. Победители получили награды. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

За четыре дня было представлено более 100 фильмов на исторические темы. Помимо польских режиссеров, картины представили гости из Чехии, Венгрии, Украины и Эстонии. В рамках фестиваля проходило несколько конкурсов — участники боролись за победу в номинациях игрового и документального кино.

Главный приз Международного конкурса игровых фильмов получил фильм «Вечная зима», создателем которого является венгерский режиссер Аттила Сас. Это история о трагедии венгерских женщин, попавших в советский трудовой лагерь. Главная героиня фильма Ирэн оказалась в одной из шахт Донецка, где, как указано в описании к фильму, «она будет работать с другими женщинами до смерти, веря, что их пытки однажды закончатся».

Присутствовавший на фестивале посол Венгрии в Польше Орсоля Жужанна Ковач заявила организаторам, что драма «Вечная зима» — это дань памяти сотням тысяч жертв, депортированных в ГУЛАГ. «Те из них, кому удалось чудесным образом вернуться на родину, были обречены на молчание», — добавила она.

Лучшей среди документальных фильмов стала картина «Драуген» режиссера Дагмары Джазги. Главный герой картины — Войцех Богадол. Во время Второй Мировой войны он был призван в нацистскую армию и отправлен воевать в Норвегию, но там он начал бороться с немецкими оккупантами.