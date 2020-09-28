Мурманск, , 00:16 — REGNUM Приём заявок на участие в конкурсе художников «Арктический дизайн» начался в Мурманской области. Об этом сообщается 27 сентября на сайте проекта.

Организаторы конкурса предлагают участникам побороться в следующих номинациях: предметный дизайн, текстильный дизайн и дизайн украшений. По окончанию конкурса состоится выставка работ участников, а победители получат по 80 тыс. рублей.

Организатором мероприятия выступило министерство культуры региона. Целью конкурса является выявление и поддержка творческих людей занимающихся современными видами искусства с прицелом на арктическую идентичность. Приём заявок на участие закончится 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в московском Манеже проходит фестиваль Artlife 2020, в рамках которого зрителям представлена выставка современного искусства.