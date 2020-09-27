Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Новый фильм режиссёра М. Найт Шьямалана получил название Old («Старое»). Об этом сообщил сам режиссёр 26 сентября на странице в соцсети Twitter.

Помимо названия Шьямалан выложил обложку к фильму, а также фотографию со съемочной площадки. На кадре запечатлён момент, как съемочная группа готовит световое оборудование на открытом воздухе среди гор.

Сам режиссёр на фотографии держит кинохлопушку и стоит в медицинской маске. Подобные меры предосторожности соблюдают и все члены съемочной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что американский рэпер Ice Cube примет участие в съемках фильма российского режиссёра Тимура Бикмамбетова.