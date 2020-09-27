Дрезден, Германия, , 22:38 — REGNUM Концерт в рамках тура «Песни Победы» исполнили представители коллектива Хор Турецкого и арт-группа Soprano в Дрездене. Об этом 27 сентября передаёт РЕН ТВ.

Журналисты отмечают, что программа мероприятия состояла из произведений времён Великой Отечественной войны, а также различных народных песен и классических композиций.

Несмотря на то, что в Дрездене испортилась погода, тем не менее, на концертную площадку пришли сотни жителей.

Напомним, тур Хор Турецкого «Песни Победы» предполагает выступление в семи городах различных стран Европы. Дрезден стал шестым городов списке, а закончится тур должен в Берлине.