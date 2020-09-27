Москва, , 22:07 — REGNUM Открытие фестиваля итальянского кино под названием N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) состоялось в Москве. Об этом 27 сентября сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети Facebook.

Программу фестиваля составили 10 полнометражных картин за авторством итальянских режиссёров. Работы над данными фильмами были закончены в течение последних двух лет.

Фильмом-открытием фестиваля стала картина Алессандро Капитани «Дорога с Адель». Эта лента повествует о девушке, которая больна синдромом Аспергера, и о той драме, которая разворачивается вокруг героини.

Мероприятие проходит по инициативе посольства Италии в России, а также Итальянского института в Москве. Кроме того, поддержку в организации фестиваля оказала Третьяковская галерея.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в китайском городе Чжэнчжоу открылся кинофестиваль, в рамках которого будут разыграны премии «Золотой петух» и «Сто цветов».