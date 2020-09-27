Вашингтон, , 18:53 — REGNUM В общественном доступе оказались скриншоты из игры Starfield. Об этом 27 сентября сообщает издание SRNSK.ru.

Журналисты отмечают, что речь идёт о пока не вышедшей игре от компании-разработчика игр Bethesda Game Studios. На утёкших в сеть кадрах можно увидеть космонавта и звездолёт. Кроме того, можно оценить устройство игрового интерфейса.

Пользователи интернета предположили, что данные скриншоты сделаны на основе ранней версии игры образца 2018 года. Тогда разработчики продемонстрировали только анимационный тизерный ролик без «живого» геймплея.

Напомним, согласно заверениям разработчиков, игра Starfield позволит игрокам путешествовать по бескрайнему космическому пространству и посещать различные планеты. Спустя два года после анонса об игре не было никакой новой информации за исключением того, что её разработка происходит на новой версии движка Creation Engine от компании Bethesda Game Studios.