Брянск, , 18:03 — REGNUM Выступление музыкального проекта «Симфоническое КИНО» состоялось на территории Дворца культуры БМЗ в Брянске. Об этом 26 сентября сообщает «БрянскToday».

Труппа известна тем, что исполняет произведения группы «Кино», но в собственной симфонической обработке. В этот раз проекту помогал брянский губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижёра Эдуарда Амбарцумяна.

В течение одного дня прошло два полноценных концерта. Такое решение было выбрано в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Зал пришлось заполнить только наполовину. В итоге проекту пришлось провести два концерта.

Помимо прочего, на выступление коллектива в Брянск приехал сын музыканта и участника группы Кино Виктора Цоя — Александр Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что Пермский театр оперы и балета отменил концерт в связи с болезнью главного дирижёра Артёма Абашева.