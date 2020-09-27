Москва, , 17:22 — REGNUM Критику в отношении актрисы Кристины Асмус, за её роль в фильме Алексея Учителя «Китобой», выразили пользователи сети, после скандала с ней из-за обнажённых сцен в фильме «Текст». Соответствующие комментарии пользователи оставили 27 сентября под официальным трейлером фильма в YouTube.

Суть претензий у пользователей заключаются в том, что артистка слишком часто участвует в обнажённых сценах в кино. Данная картина не стала исключением, Асмус исполняет роль актрисы в эротическом видеочате.

«Что-то Кристина зачастила с такими ролями», — пишет Kvest Show.

По мнению некоторых интернет-пользователей, актриса взяла неверную тенденцию. Часть же людей уверена, что во многом виноваты режиссёры, которые используют сложившийся образ артистки в своих целях.

«Ну, Асмус похоже нашла свою уверенную нишу в кино. Дело за режиссёрами», — пишет silealion silealion.

Других пользователей возмутили недостаточные ограничения у фильма, который могут увидеть несовершеннолетние.

«Фильм 16+, показывают вебкам где ограничение 18+», — пишет Reewas.

Нашлись и те, кто спокойно отнёсся к роли Асмус в данной картине. Они обратили своё внимание на сюжет и атмосферу фильма.

«Фильм получиться по типу «Текста» (и Асмус тут не причём), по типу фильмов Быкова. Тяжёлый, возможно глубокий и красиво снятый фильм. Ждём!», — пишет LUKASHINN.

Напомним, фильм Алексея Учителя «Китобой» рассказывает историю про молодого охотника, который живёт на побережье Чукотки. Волею судеб, он влюбляется в девушку из эротического видеочата, после чего намеревается найти её. Проблема заключается в том, что она живёт в США.