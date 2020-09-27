Москва, , 16:58 — REGNUM На 57-м году жизни в Москве скончался актёр Никита Логинов, 27 сентября передаёт «РЕН ТВ».

По информации журналистов телеканала, артисту стало плохо после того, как он вышел из театра «Около дома Станиславского». В данном учреждении Логинов занимал должность руководителя художественно-постановочной части.

Утверждается, что актёр скончался на месте происшествия. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины смерти артиста.

Напомним, Логинов получил широкую известность благодаря съемкам в отечественном фильме «Антикиллер», а также благодаря роли в комедии «ДМБ». Кроме того, актёр принимал участие во многих известных российских сериалах.