Москва, , 16:41 — REGNUM Провести проверку на честность голосования на отборочном туре детского Евровидения-2020 призвала мать одного из участников финала национального отбора в Москве. Об этом родитель заявил 26 сентября в интервью телеканалу «360».

По словам женщины, в первый день онлайн-голосования у её сына был самый высокий рейтинг. Но на следующие сутки показатель упал с 63% до 0,25%.

«За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро», — заявила мать участника.

Женщина утверждает, что наблюдала, как отдельные участники по каким-то причинам стали резко набирать голоса, что повлияло на рейтинг других участников.

Кроме того, у родителей возникли претензии к организаторам конкурса в связи с тем, что, как они утверждают, не было предупреждения от членов жури о том, что отбор будет осуществляться на основе видеозаписи выступления, а не по финальному концерту.

«У нас с родителями есть большое желание проверить все это. Достаточно ли это было честно», — заключила мать ребёнка.

В оргкомитете конкурса ответили на упрёки родителей. По их словам, все участники их представители получили всю необходимую информацию о правилах проведения конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жюри детского Евровидения-2020 по итогам отбора участников из России утвердили кандидатуру Софии Феськовой из Санкт-Петербурга. Теперь девочка будет представлять страну на международной конкурсе.