Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноимённой игры, опубликовал стриминговый сервис Netflix 26 сентября в соцсети Twitter.

Появление ролика стало неожиданностью для фанатов игровой серии хорроров. Странность также заключается в том, что ролик в итоге удалили со страницы Netflix в Twitter. Тем не менее, интернет пользователи успели распространить тизер через другие социальные сети.

На кадрах видно, как девушка, в которой фанаты узнали героиню данной серии игр Клэр Рэдфилд, ночью заходит в дом, где обнаруживает разбившиеся ампулы и мертвого человека. Затем нам демонстрируют интерьеры особняка и зомби, в которого стреляет также известный герой серии Resident Evil Леон Кеннеди.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября студия-разработчик игр Capcom опубликовала на YouTube-канале игры Resident Evil новый трейлер грядущего продолжения серии с подзаголовком Village.