Вашингтон, 27 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Роль ведьмака Эскеля во втором сезоне телесериала «Ведьмак» сыграет швейцарский актёр Бэзил Эйденбенз. Об этом сообщает портал Deadline.
Первоначально на роль Экселя был утверждён датский актёр Туэ Ерстед Расмуссен. Он успел поучаствовать в съёмке нескольких сцен в конце февраля и начале марта, однако потом съёмки второго сезона телесериала были приостановлены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Съёмки возобновились в августе, однако 23 сентября Расмуссен объявил, что был вынужден отказаться от роли Эскеля из-за изменения расписания. Сообщается, что его заменит актёр Бэзил Эйденбенз, известный по роли в британском сериале «Виктория».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре стриминговый сервис Netflix выпустил серию коротких документальных фильмов о создании сериала «Ведьмак».
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