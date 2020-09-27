Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Зубные протезы отца поп-идола Майкла Джексона и ещё 60 лотов были выставлены на аукционе родственниками певца в США. Об этом 26 сентября сообщает The Mirror.

Среди других лотов на аукционе были представлены тапочки, позолоченная куртка Майкла Джексона и фотографии с автографом певца. Кроме того, родственниками поп-идола была выставлена на продажу запачканная кровью капельница, которой, как утверждается, пользовался умерший певец непосредственно перед смертью.

Стартовая цена на зубные протезы отца Джексона составила 200 фунтов стерлингов (около 20 тыс. рублей). Они позиционировались как «лучший подарок для стоматолога или для человека, у которого есть всё». Купивший их человек пожелал остаться неизвестным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США была продана за почти 600 тыс. долларов пластиковая корона рэпера The Notorious B.I.G., настоящее имя которого Кристофер Уоллес.

Читайте ранее в этом сюжете: В США продали пластиковую корону рэпера Notorious B.I.G. за $594 тыс