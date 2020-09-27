Токио, , 00:07 — REGNUM Запись игрового процесса игры Cyberpunk 2077 продолжительностью 9 минут показали разработчики из компании CD Projeckt RED на мероприятии Tokyo Game Show 2020. Соответствующий видеоролик был опубликован 25 сентября в YouTube-канале TheNeonArcade.

Представленные кадры уже демонстрировались в 2018 году на игровой выставке E3 в США. Тем не менее, разработчики включили одну дополнительную сцену, которой ранее не было.

Кроме того, спустя два года сама игра немного преобразилась. Это касается, как графики, так и игрового процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стали известны системные требования к игре Cyberpunk 2077. Чтобы поиграть в новинку придётся иметь минимальный набор компонентов состоящий из процессора Intel Core i5−3570K (или AMD FX-8310) и видеокарты Nvidia GTX 780 (или AMD Radeon RX 470). Кроме того, игре понадобится минимум 8 гигабайт оперативной памяти.