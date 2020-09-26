Сан-Себастьян, Испания, 26 сентября 2020, 23:50 — REGNUM Лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне признана драма Дэи Кулумбегашвили (Грузия) «Начало». Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Фильм удостоился главной награды смотра — «Золотой раковины». Премию «Серебряная раковина» как лучшая актриса за фильм «Начало» получила грузинская актриса Иамзе Сухиташвили.
В конкурсной программе дебютов «Новые режиссеры» участвовал один российский фильм — «Чупакабра» режиссера Григория Коломийцева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее фильм южнокорейского режиссёра Юн Дан Би «Двигаясь вперед» (Moving On) удостоен награды 19-го Нью-Йоркского фестиваля азиатского кино (New York Asian Film Festival),
Читайте подробнее: Фильм режиссёра Юн Дан Би удостоен награды Нью-Йоркского фестиваля