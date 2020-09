Москва, , 21:23 — REGNUM Размер гонорара за разработку саундтрека к игре Heroes of Might and Magic назвал композитор Пол Ромеро 25 сентября в интервью журналистам YouTube-канала FlynnFlyTaggart.

Как оказалось, стоимость создания музыки для игры, которая была включена в симфонические программы, с которой музыканты выступают по всему миру, составила всего $400.

Композитор объяснил, что о данной серии игры еще никто не знал, и в тот момент он воспринимал работу над саундтреком к ней как обычную подработку.

Ромеро тем не менее отметил, что после успеха игры его тут же пригласили в компанию разработчиков на должность композитора. Своими вдохновителями при создании музыки Ромеро назвал Шостаковича и Прокофьева.

