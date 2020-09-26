Токио, , 20:21 — REGNUM Японская идол-группа «Араси» выпустила первый сингл на английском языке в сотрудничестве с Бруно Марсом. Об этом 25 сентября сообщили участники группы в интервью журналистам Associated Press.

Они рассказали, что музыкант, обладатель 11 премий «Грэмми», изучил творчество «Араси» и помог им выпустить новый сингл под названием Whenever You Call.

Как сказал один из членов группы: «Бруно предоставил нам возможность обратиться к иностранной аудитории».

Название группы «Араси» по-японски означает «шторм». Это один из самых популярных японских бойз-бэндов, который держит свои позиции уже более двух десятилетий.