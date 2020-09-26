Москва, , 20:02 — REGNUM Обвинения по поводу сомнительной подлинности работ американского художника Энди Уорхола на выставке в Москве на территории Центрального дома художника (ЦДХ) прокомментировала заместитель заведующего Галереи искусства стран Европы и Америки XIX — XX вв. ГМИИ им. А. С. Пушкина Александра Данилова 26 сентября.

По мнению эксперта, установить подлинность работ данного художника довольно сложно. Это связано с тем, что Уорхол был крайне плодовит в своём творчестве и делал множество копий своих произведений.

«Энди Уорхол — это художник, который как раз снимает вопрос подлинности произведения, используя технику шелкографии, которая принципиально серийна и принципиально позволяет тиражировать произведения в неограниченном количестве», — рассказала Данилова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт заявила, что работы Уорхола были многотиражными, а отдельные его работы насчитывают порядка 300 копий. Но Данилова всё же заверила, что картин с сомнительной историей на выставке быть не может.

Напомним, художник Энди Уорхол родился в 1928 году на территории США. Он прославился благодаря своему уникальному художественному стилю, который можно охарактеризовать как «искусство на продажу». Он делал не только множество копий одних и тех же своих работ, но и внёс в содержание своего искусства обыденные вещи, такие как реклама и бытовые вещи. Уорхола не стало 22 февраля 1987.