Лос-Анджелес, США, , 19:35 — REGNUM Свою первую музыкальную композицию обнародовал актёр Вин Дизель 25 сентября на странице в соцсети Instagram.

Звезда серии фильмов «Форсаж» решил удивить своих поклонников. Он опубликовал свой первый танцевальный трек, который записал совместно с музыкантом из Норвегии под псевдонимом Kygo.

Вин Дизель отметил, что к такому решению его подтолкнули сами поклонники. Благодаря им актер вдохновился на смену деятельности и смог «покинуть зону комфорта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 сентября 2020 года глава компаний SpaceX и Telsa Илон Маск опубликовал свой первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки в музыкальном сервисе Soundcloud.