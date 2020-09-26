Брянск, , 19:03 — REGNUM Фестиваль здорового образа жизни и молодежных уличных культур стартовал в Брянске на территории мемориального комплекса «Курган Бессмертия». Об этом 26 сентября сообщает РИА «Стрела».

Журналисты отмечают, что гости мероприятия смогут понаблюдать за различными спортивными соревнованиями, а также поприсутствовать на концертах. Кроме того, организаторы развернули на территории танцевальные площадки и киберарены.

Фестиваль проходит благодаря национальному проекту «Демография», а организаторами выступило Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодежь» совместно с департаментом внутренней политики региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Москве состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».