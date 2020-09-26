Лос-Анджелес, США, , 18:29 — REGNUM К разработке сюжетного ответвления к сериалу «Пацаны» начала компания Amazon. Об этом 25 сентября сообщает издание Variety.

В связи с успехом второго сезона супергеройского сериала «Пацаны» студия решила сделать дополнительное сюжетное ответвление. Согласно данным издания, события нового сериала развернутся на территории единственного в США выдуманного колледжа для супергероев.

Отмечается, что ответвление сохранит рейтинг R, который не рекомендует картину к просмотру лицам младше 17 лет. Кроме того, создатели не планируют отказываться не только от жестоких сцен, но и от сатиры, которая присутствовала в оригинальном сериале.

Напомним, сериал «Пацаны» повествует о мире, где супергерои соседствуют с обычными людьми. Конфликт заключается в том, что скрывающиеся под маской благодетелей герои зачастую оказываются аморальными и развращенными личностями.