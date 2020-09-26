Москва, , 17:30 — REGNUM В Соединенных Штатах Америки мультфильм российского производства «Белка и Стрелка» показывают в некоторых планетариях и научных музеях в качестве научно-популярного произведения. Об этом сообщил продюсер картины Вадим Сотсков 26 сентября в интервью РИА Новости.

«Сейчас в США в нескольких планетариях, научных музеях, где есть кинотеатры, нашу «Белку и Стрелку» показывают как научпоп», — заявил Сотсков.

По словам продюсера, оказалось, что многие дети в США никогда не знали, что первый случай успешного возвращения животных после полёта в космос состоялся с участием собак, а сам запуск произвели в Советском Союзе.

Напомним, в 2020 году состоялась премьера мультипликационного фильма «Белка и Стрелка: Карибская тайна». Сюжет картины рассказывает о решении советского командования послать на Кубу Белку и Стрелку для выяснения причин возникновения загадочной аномалии.