Лос-Гатос, США, , 17:02 — REGNUM Тизер новой версии экранизации «Арсена Люмпена» опубликовал стриминговый сервис Netflix 25 сентября на портале YouTube.

Сюжет картины расскажет историю о грабителе из Франции, который решил ограбить музей Лувра. События картины развернуться в современном мире, а акцент будет поставлен на всевозможных технических уловках, благодаря которым главный персонаж попытается добиться своей цели.

Главную роль исполняет актёр Омар Си, ставший известным благодаря съемкам вместе с Франсуа Клюзе в картине «1+1» от режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано.

Напомним, Арсен Люмпен является героем романов известного французского писателя Мориса Леблана. Впервые произведение с данным персонажем оказалось на книжных полках в 1905 году. Последняя киноадаптация вышла на экраны в 2004 году, но при бюджете в €23 млн картина смогла собрать лишь $9.6 млн.