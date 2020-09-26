Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Американский рэп-исполнитель О’Ши Джексон (известный под псевдонимом Ice Cube) сыграет одну из ролей в новом фильме российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Речь идёт о роли в фильме формата screenlife, который Бекмамбетов спродюсирует по контракту со студией Universal. Вторым продюсером этого фильма выступит Патрик Айелло.

Название нового фильма пока не известно. Это будет научно-фантастическая картина в духе фильма «Район №9». Фильм будет основан на сценарии Кеннет Гольд, режиссёром станет Рич Ли. Ожидается, что картина будет запущена в производство уже в октябре 2020 года.

Рэпер О’Ши Джексон начал актёрскую карьеру в 1991 году. За это время он успел сыграть в нескольких десятках фильмов. В начале 2020 года Джексон снимался в фильме «Как кремень» (Flint Strong), производство которого было приостановлено из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года кинокомпания Universal Pictures и российский режиссер Тимур Бекмамбетов заключили контракт на выпуск пяти фильмов в формте screenlife.

Читайте ранее в этом сюжете: Universal Pictures и Бекмамбетов выпустят пять фильмов в screenlife-формате