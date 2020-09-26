Москва, , 07:24 — REGNUM Россию на международном певческом конкурсе «Детское Евровидение» в 2020 году представит София Феськова из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили представители Академии Игоря Крутого агентству ТАСС.

Полуфинал конкурса состоялся в Москве 14 сентября, на нём были отобраны 11 лучших песен для участия в заключительном этапе отбора. Победитель финального этапа был определён по итогам онлайн-голосования зрителей и решения жюри, состоящего из представителей российской музыкальной индустрии. Им стала одиннадцатилетняя София Феськова с песней «Мой новый день». Девочка рассказала, что будет усердно готовиться к финалу.

«До конкурса я занималась с педагогом по вокалу два раза в неделю. Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — сообщила Феськова.

Конкурс «Детское Евровидение» проводится с 2003 года. Представители России дважды становились победителями конкурса — сёстры Мария и Анастасия Толмачёвы одержали победу в 2006 году, а Полина Богусевич — в 2017 году. Из-за сложившихся эпидемиологических условий финал международного детского песенного конкурса будет проводиться в формате телемоста 29 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на конкурсе «Детское Евровидение» победила исполнительница из Польши Виктория Габор.