Москва, , 22:27 — REGNUM На основе серии фэнтезийных романов «Отблески Этерны» российской писательницы Веры Камши снимут сериал. Об этом 25 сентября сообщил журнал Fitzroy.

В качестве продюсера проекта выступает Евгений Баранов, ранее работавший над созанием шоу «Верни мою любовь», должность сценариста занял Сергей Юдаков («Легенда о Коловрате»). Режиссёрское кресло займёт Евгений Невский.

Создатели сериала хотят до конца 2020 года закончить работу над пилотным эпизодом. Производство первого сезона, в котором будет десять серий, должно быть закончено в 2021. Всего планируется выпустить пять сезонов шоу.

Цикл «Отблески Этерны» Веры Камши состоит из пяти книг, первая — «Красное на красном» была опубликована в 2004 году. Действие романов происходит в вымышленном мире Кэртиана.

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