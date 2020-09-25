Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Поклонники Эдди Мёрфи вскоре смогут увидеть первый трейлер сиквела «Поездки в Америку». Об этом 25 сентября сообщил портал Trailer Track.

По информации издания, ролик уже оценило агентство Alberta Film Ratings, что с большой долей вероятности означает: трейлер будет опубликован в ближайшие недели или даже дни. Сюжет «Поездки в Америку 2» расскажет о том, как герой Мёрфи, ставший королём своей страны, внезапно узнаёт о том, что в Нью-Йорке живёт его сын.

В качестве режиссёра картины выступил Крэйг Брюэр («Суета и движение», «Меня зовут Долемайт»). В проекте, кроме Эдди Мёрфи, участвуют актёры, снимавшиеся в оригинальном фильме: Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Луи Андерсон, Джон Эймос, Гарсель Бове и Шэри Хидли.

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