Нью-Йорк, США, , 21:24 — REGNUM В сеть выложили трейлер второго сезона мультсериала «Форсаж: Шпионские гонки» (Fast & Furious: Spy Racers). Ролик был опубликован 25 сентября на YouTube-канале DreamWorksTV World.

В центре повествования находится Тони Торетто — двоюродный брат Доминика Торетто. Его нанимают спецслужбы США для того, чтобы он проник в организацию гонщиков, являющуюся прикрытием для преступной группировки SH1FT3R. Премьера второго сезона состоится на сайте потокового сервиса Netflix 9 октября 2020 года.

Первый сезон мультсериала Netflix начал показывать 26 декабря 2019 года. Вин Дизель выступил в качестве одного из продюсеров проекта.

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