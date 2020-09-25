Нью-Йорк, США, , 21:14 — REGNUM Netflix выложил в сеть трейлер будущего детского фильма «Руководство няни по охоте на монстров» (A Babysitter's Guide To Monster Hunting). Ролик был опубликован 25 сентября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Сюжет расскажет о том, как школьница Келли Фергюсон решает исполнить роль няни, присматривая за ребёнком в Хэллоуин. После того, как её подопечного похищают монстры, девушка узнаёт о существовании секретной организации нянь, которые защищают от чудовищ детей, обладающих особыми способностями.

В основу картины легла одноимённая серия книг писателя Джо Балларини. Премьера состоится на сайте Netflix 15 октября 2020 года.

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