Лос-Анджелес, США, , 20:42 — REGNUM Компании Marvel и Mattel объявили о запуске новой линейки кукол Барби, кторые будут изображать Чёрную Вдову. Об этом 25 сентября сообщил портал Comicbok.

Отмечается, что в продажу поступят две куклы: на одной будет надет привычный черный костюм Чёрной Вдовы, а на второй — белый, который зрители могли видеть в трейлерах будущего кинокомикса. «Рост» кукол равен 29,2 см, в США их стоимость составит $50.

https://twitter.com/Marvel/status/1309194634099335168

Ранее Marvel объявила о переносе премьеры «Чёрной вдовы» на полгода. Картину, главную роль в которой исполнит Скарлетт Йоханссон, начнут показывать в кинотеатрах 7 мая 2021 года.

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