Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Жители Свердловской области смогут увидеть в кинотеатрах лучшие советские и российские фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

В 21 кинотеатре области в течение трёх месяцев покажут 80 картин отечественного производства. Среди них как легендарные «А зори здесь тихие», так и современные «Калашников» и «Ржев».

Показы пройдут до 25 ноября 2020 года. Фильмы для просмотра выбирали в Свердловском областном фильмофонде. Киномарафон «Победный марш» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили работу кинотеатрам с 9 сентября 2020 года.

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