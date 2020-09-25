Кемерово, , 13:39 — REGNUM Горнолыжный сезон в кемеровском Шерегеше будет открыт с 14 ноября. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики региона Антон Пятовский на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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«В этом году мы собираемся официально давать старт открытия сезона 14 ноября. Мы приглашаем [туристов], если не будет переноса, но я уверен, что его не будет», — цитирует «ТАСС» Пятовского.

На открытии сезона планируется провести традиционный батл лыжников и сноубордистов.