Хартум, , 13:19 — REGNUM Сразу шесть деятелей культуры и искусства были приговорены к двум месяцам тюремного заключения в Центральном суде Хартума за нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Об этом сообщает BBC Africa.

Журналисты отмечают, что подозреваемые были арестован в августе после того, как репетиция их спектакля была сорвана неизвестными нападавшими. Дело против них было заведено из-за песен, которые они исполняли под стражей в полиции. Предполагаемые нападавшие задержаны не были.

Как сообщают репортёры, пятеро других деятелей культуры, в том числе известный суданский кинорежиссер Хадж Кука, были приговорены к аналогичному сроку неделю назад.

Правозащитники уверены, что судебная система и полиция Судана все еще в основном представлена сторонниками старого режима экс-президента Омара аль-Башира. По их словам, репрессивные законы, введенные во время нахождения Башира у власти, все еще используются для подавления свободы выражения мнений в Судане.