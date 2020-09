Токио, , 11:47 — REGNUM Автор манги «Мастера меча онлайн» (Sword Art Online) Рэки Кавахара рассказал, как аниме-сериал помог ему в написании ранобе (вид японской литературы). Об этом 25 сентября сообщил портал Comicbook.

Давая интервью журналистам, Кавахара признался, что в какой-то момент он столкнулся с творческим кризисом и «писательским тупиком». Он сказал, что преодолеть его помогла аниме-адаптация: в тяжёлые момент писатель пытался представить, как разговаривают герои, и думал о том, что они могли бы сказать в конкретной ситуации.

Всё, что нужно было сделать автору Sword Art Online — это посмотреть эпизод аниме-сериала и услышать голос актёров озвучивания. После этого Кавахаре было легче представить, как действовать дальше.

Напомним, 12 июля 2020 года в эфир начала выходить вторая часть третьего сезона аниме-сериала Sword Art Online: «Алисизация — Война в Подмирье». Последний эпизод вышел 20 сентября 2020.

