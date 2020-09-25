Москва, , 11:32 — REGNUM Стартовало производства сериала сервиса «КиноПоиск HD», который будет снят по мотивам детективного романа Бориса Акунина «Азазель». Об этом 24 сентября сообщил журнал «Мир фантастики».

Отмечается, что проект был анонсирован во время закрытого показа онлайн-кинотеатра. Пока нет информации о том, когда зрители смогут увидеть первый эпизод шоу. Действие сериала будет происходить в альтернативной России XXI века, в которой не происходили февральская и октябрьская революции.

Напомним, роман «Азазель» Борис Акунин опубликовал в 1998 году. В центре повествования находится молодой сыщик Эраст Фандорин, который проводит расследование в Москве в 1986 году.

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