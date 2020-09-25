Екатеринбург, 25 сентября 2020, 09:23 — REGNUM В Екатеринбурге завершили демонтаж пятиэтажного жилого дома, на месте которого возникнет новый зал Свердловской филармонии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В доме по улице Карла Либкнехта, 40 ранее проживали жильцы. После переговоров с властями они съехали.
Сейчас на месте объекта находится строительный мусор, его вывозят рабочие бригады. В дальнейшем на площадке демонтированного объекта появится новый зал Свердловской филармонии, спроектированный бюро Zaha Hadid Architects.
Как сообщало ИА REGNUM, в новом зале филармонии, помимо прочего, планируют сделать специальный зал для представителей молодёжных субкультур.
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