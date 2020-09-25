Лос-Анджелес, США, , 08:39 — REGNUM Генри Кавилл заявил, что он не будет участвовать в досъёмках «Лиги справедливости» Зака Снайдера, если создатели фильма действительно решат их провести. Интервью с ним было опубликовано 25 сентября на портале Collider.

«Никаких дополнительных съемок. Нет. Все это уже сделано», — сказал Кавилл, добавив, что не знает, что будут делать создатели кинокомикса с отснятым материалом, и что сам он сейчас является лишь зрителем и участником фанатского движения Snyder Cut.

Ранее СМИ сообщили, что Зак Снайдер может провести дополнительные съёмки «Лиги справедливости», в которых будут участвовать главные актёры кинокомикса. Ранее создатели кинокомикса выложили в сеть фотографию со съёмок, на которой запечатлён Бэтмен Бена Аффлека.

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