Нью-Йорк, США, , 08:19 — REGNUM Создатели «Симпсонов» сообщили, что в мультсериале персонажа Карла Карлсона озвучит Алекс Десерт. Об этом 25 сентябос мобщил портал Comicbook.

Он придёт на смену Хэнку Азария. Таким образом, продюсеры шоу выполнят своё обещание, которое касается того, что белые актёры больше не будут озвучивать в мультсериале персонажей с другим цветом кожи.

О том, что белые актёры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей компания Fox объявила в июне 2020 года. В январе 20 202 года Хэнс Азария заявил, что он откажется от озвучки персонажа «Сиспсонов» Апу Нахасапимапетилона, намекнув, что его решение связано с выходом скандального фильма «Проблема Апу».

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