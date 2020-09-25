Чжэнчжоу, Китай, 25 сентября 2020, 01:15 — REGNUM Премии «Золотой петух» и «Сто цветов» стартовали в рамках китайского кинофестиваля в столице центральной провинции Хэнань городе Чжэнчжоу, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.
Выставки и форумы на кинематографическую тематику пройдут в рамках трехдневного мероприятия. Общественности покажут фестивальные фильмы на 101 площадке города. Победители 23-й премии «Сто цветов» будут оглашены 26 сентября.
Кинофестиваль был учрежден совместно Китайской федерацией литературных и художественных кружков и Китайской кинематографической ассоциации в 1991 году. Фестиваль является одним из самых профессиональных и авторитетных фестивалей в Китае.