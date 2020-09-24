Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Проект комедийного сериала Netflix «Метод Комински» перед третьим сезоном покинул актёр Алан Аркин. Об этом 24 сентября сообщил портал Screen Rant.

В этом шоу он исполнил роль агента и лучшего друга главного героя — главы актёрской студии в Голливуде Сэнди Камински (Майкл Дуглас). Издание отмечает, что реальные причины ухода Аркина неизвестны, из его объяснений не ясно, был ли он уволен или решил уйсти сам.

Стоит отметить, что в 2020 году Алану Аркину исполнилось 86 лет. Сейчас актёр является участником только одного проекта — мультфильма «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru), причем известно, что он уже закончил работу над озвучкой.

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