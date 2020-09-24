Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Netflix выложил в сеть первый трейлер мини-сериала «Ферзевый гамбит» (The Queen's Gambit). Ролик был опубликован 24 сентября на YouTube-канале компании.

В основу шоу лег одноимённый роман писателя Уолтера Тевиса, который был опубликован в 1983 году. Действие шоу будет происходить в 50-х года XX века. Сюжет расскажет о выросшей в приюте девушке-подростке Бет Хармон, у которой обнаруживается невероятный талант к шахматам.

Главную роль в сериале исполнит актриса Аня Тейлор-Джой, которую зрители знают по фильмам «Сплит», «Стекло», «Ведьма», «Эмма» и «Новые мутанты». В качестве шоураннеров выступают режиссёр Скотт Фрэнк («Особое мнение», «Логан») и сценарист Аллан Скотт («А теперь не смотри», «Две смерти»).

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