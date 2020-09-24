Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM Актрисе Наоми Уоттс не разрешают говорить об отменённом проекте сериала, который должен был стать приквелом к «Игре престолов». Об этом 24 сентября сообщил портал Collider.

По имеющейся информации, сериал мог получить название «Долгая ночь». Когда журналисты во время интервью задали Уоттс вопрос об этом шоу, она сказала, что пока не может поделиться никакой информацией, хотя хотела бы рассказать о том, что происходило на съёмочной площадке.

«По сей день я ничего не могу сказать. Это забавно, потому что у меня есть учетная запись в Instagram, и я кое-что нашла в своих воспоминаниях», — сказала Уоттс, добавив, что пока она не может показать фото, поскольку у неё «будет столько неприятностей».

Далее актриса подразнила поклонников «Игры престолов», добавив: дело в том костюме, который она надевала на съёмках.

Напомним, телеканал HBO в октябре 2019 года по неизвестным причинам закрыл проект приквела «Игры престолов». Стоит отметить, что создатели шоу успели провести съёмки.

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