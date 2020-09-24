Нью-Йорк, США, , 22:05 — REGNUM В США группа сенаторов-республиканцев отправила письмо контент-директору Netflix Теду Сарандосу по поводу производства сериала по книге китайского писателя Лю Цысиня. Об этом 24 сентября сообщил портал IndieWire.

Они обратили внимание Сарандоса, что в 2019 году Цысинь, во время интервью газете The New Yorker, выразил одобрение по поводу действий Коммунистической партии Китая в отношении мусульман-уйгуров. Сенаторы задали вопрос: согласно ли руководство Netflix с тем, что эти действия властей КНР являются неприемлемыми.

Под письмом подписались Марта Максалли (Аризона), Марша Блэкбёрн (Теннесси), Рик Скотт (Флорида), Кевин Крамер (Северная Дакота) и Том Тиллис (Северная Каролина). Сенаторы попросили руководителей потокового сервиса обратить внимание на последствия предоставления писателю «платформы для реализации проекта».

Стоит отметить, что ранее группа сенаторов США направила похожее письмо главе Disney Роберту Чапеку. В нём она попросила объяснить сотрудничество компании с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в ходе съемок картины «Мулан».

Напомним, сериал на основе романа Лю Цысиня «Проблема трех тел» должны снимать шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Б. Вайс. В качестве исполнительных продюсеров шоу выступят Райан Джонсон и Розамунд Пайк.