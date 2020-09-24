Ижевск, , 17:29 — REGNUM В рамках мероприятий в честь 100-летия государственности Удмуртии 8−9 октября состоится Международный форум Домов дружбы и Конгресс народов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Планируется, что в мероприятии, которое пройдет в формате онлайн, примут участие представители домов дружбы народов, домов национальностей, центров национальных культур, ресурсных центров в сфере национальных отношений России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, представители органов власти данных стран.

В программе конгресса — проведение пленарного заседания и панельных дискуссий, где будут представлены успешные практики в сфере государственной национальной политики. Модераторами дискуссионных площадок выступят ведущие эксперты федерального и регионального уровней в области межнациональных отношений.

«Современное развитие государственной национальной политики требует от нас не только слышать и слушать друг друга, но и знать, и перенимать успешные практики российских регионов и наших коллег из зарубежья», — отметила министр национальной политики республики Лариса Буранова. Она добавила, что Удмуртия представит на форуме успешные проекты и свой опыт за более чем 25-летний период системной и целенаправленной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 100-летию государственности республики, которое отмечается в этом году, в январе был выпущен новый двухтомный русско-удмуртский словарь. Авторы смогли расширить словник за счёт привлечения современной разговорной лексики и профессиональной терминологии таких сфер как деловая жизнь, наука, политика, финансы и экономика, а также за счёт архаичной и устаревшей лексики, которая вновь стала использоваться в наше время. За основу нового сборника был взят русско-удмуртский словарь 1956 года выпуска.

Летом ученые Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН заявили, что работают над созданием переводчика с удмуртского языка, который будет работать на базе технологии нейросетей.

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