Ярославль, , 15:05 — REGNUM Академический театр драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле ушёл на карантин по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в театре.

Театр Волкова в Ярославле

Положительные тесты на коронавирус выявлены сразу у нескольких актёров. В связи с этим старт театрального сезона откладывается. Премьера спектакля «Еврейское счастье» переносится с 3 и 4 октября предварительно на 17 и 18 октября. Об этом сообщил в Инстаграм режиссер спектакля Егор Дружинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художественный руководитель Волковского Сергей Пускепалис госпитализирован в клинику для больных COVID-19.

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