Тула, 24 сентября 2020, 14:40 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании президиума Российского исторического общества (РИО), которое 24 сентября в здании Российского государственного архива древних актов в Москве председатель РИО Сергей Нарышкин, об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Алексей Дюмин отметил, что исторически Большая засечная черта с её форпостами, в том числе Тульским кремлём, почти два столетия выполняла роль мощного оборонительного сооружения, однако долгое время в исторической науке её роли внимания не уделялось, теперь же она займет место на страницах учебников отечественной истории как одна из величайших оборонительных систем.
Глава региона рассказал, что в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля при федеральной поддержке проделана грандиозная работа: отреставрированы объекты культурного наследия в Туле и малых исторических городах, реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе, завершается создание Музейного квартала, где будут расположены филиалы четырех федеральных музеев.
В ходе работы по подготовке к юбилею были обнаружены новые архивные источники, которые легли в основу издательских проектов, выставок и постоянных музейных экспозиций. На основе архивных данных воссозданы осадные дворы. Они расположены точно в тех местах, где находились оригинальные строения несколько веков назад, и исполнены в той же технике. Также в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля реализован проект по музеефикации археологического раскопа и созданию археологического окна.
Губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина, Правительство РФ, Министерство культуры, членов оргкомитета, научное и музейное сообщество, социальных партнеров, а также Российское историческое общество за поддержку в реализации этого глобального историко-культурного проекта, не имеющего аналогов в России.
Сегодня же, 24 сентября, в Москве в Выставочном зале федеральных архивов Алексей Дюмин принял участие в открытии историко-фундаментальной выставки «Средневековая Тула», она открыта к 500-летия Тульского кремля. В экспозиции представлено более 200 экспонатов, подлинные архивные документы (в том числе из Тульского государственного архива), музейные предметы, кинохроника.
Выставка будет работать с 25 сентября по 8 ноября.