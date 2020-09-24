Москва, , 10:35 — REGNUM В подмосковном Красногорске 25 сентября активисты Российского движения школьников (РДШ) подведут итоги общероссийской акции «Экодежурный по стране».

По данным организаторов, подведение итогов пройдет в формате экологического марафона: школьники очистят территорию ландшафтного лесопарка от мусора. Поддержать их придут представители Министерства просвещения РФ, руководства Московской области, РДШ.

С 17 сентября учащиеся из всех регионов принимают участие в акции «Экодежурный по стране», которая стала реакцией на призыв премьер-министра России Михаила Мишустина провести «генеральную уборку» в регионах Дальнего Востока.

Дети сами откликнулись, захотели очистить страну от мусора в самых разных форматах. На сегодняшний день участие в акции приняли более половины российских регионов, школьники собрали свыше 20 тонн мусора, и эта цифра постоянно растет.

Учащиеся из Красногорска решили перейти от теории к практике, подключиться к акции и самостоятельно очистить излюбленное место для прогулок горожан — лесопарк «Изумрудные холмы». Сделают они это в современных форматах: займутся плоггингом (экологическое движение, при которомбегтрусцой сочетается со сбором мусора) и раздельным сбором отходов, сами сделают и повесят на деревья «Говорящие таблички» с призывами беречь природу.

Также ребята узнают много нового про переработку отходов, экологическую культуру, поучаствуют в викторине. Образовательной площадкой станет музей «Картонный дом», где мебель, игрушки, пол, потолок, стены и даже батарея сделаны из картона.

В финале экомарафона участники взвесят собранный мусор, разделенный на категории, а затем отправят его на переработку.

Призы достанутся тем, кто провел самую масштабную акцию, собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат экологического мероприятия.