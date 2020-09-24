Республика Крым, 24 сентября 2020, 10:29 — REGNUM В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» 25 сентября состоится заседание Наблюдательного совета национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
В ходе заседания участники обсудят промежуточные результаты чемпионата, коллаборацию с форумом «Таврида» и предстоящий очный финал чемпионата в Москве.
Национальный открытый чемпионат в сфере творческих компетенций ArtMasters — это новый масштабный проект, включающий различные форматы профессиональных соревнований в индустрии культуры.
Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы.
Как ранее сообщалоИА REGNUM, 3 сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФСергей Кириенкопоздравил участников фестиваля «Таврида-арт» с открытием мероприятия. Он отметил, что никакие преграды не должны помешать участникам фестиваля стремиться творить и вдохновляться.
Читайте также: В Крыму завершился творческий фестиваль «Таврида-арт»